Войти
ТАСС

Минобороны России создаст систему из 155 госпиталей до 2025 года

32
0
0
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Строятся современные медицинские учреждения, отметил глава ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах. Об этом в среду на заседании общественного совета при Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь", - сказал он.

Министр обороны добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
16.08.2018
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
25.09.2017
Минобороны и Красный Крест договорились установить дополнительные контакты в Сирии
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
28.04.2016
Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
09.10.2015
Парад инноваций
18.06.2015
Высота и точность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М