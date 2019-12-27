Минобороны России создаст систему из 155 госпиталей до 2025 года

Строятся современные медицинские учреждения, отметил глава ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах. Об этом в среду на заседании общественного совета при Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь", - сказал он.

Министр обороны добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.