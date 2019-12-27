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ТАСС

Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов

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Заседание российского организационного комитета "Победа" 11 декабря. Фото с сайта www.kremlin.ru
Заседание российского организационного комитета "Победа" 11 декабря. Фото с сайта www.kremlin.ru.

Один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ увеличит с пяти до шести число агитпоездов, которые запустят ко Дню Победы, один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме. Об этом в среду на заседании общественного совета при Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда "Эшелон Победы". Но, уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты", - сказал министр.

По его словам, один из возможных вариантов - перевозка поезда на пароме. Сегодня действует единственный железнодорожный паром из Усть-Луги Ленинградской области в Калининград, он находится в ведении Минобороны.

Глава военного ведомства добавил, что на поездах памяти будут выставляться техника и музейные экспозиции.

Ранее Шойгу сообщал, что Минобороны РФ в рамках патриотической акции "Эшелоны Победы" запустит пять агитпоездов в честь 75-летия Победы, один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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