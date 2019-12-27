Последнее интервью космонавта Алексея Леонова

16 октября 2019 года не стало космонавта Алексея Архиповича Леонова.

В своих интервью журналу "Воздушно-космическая сфера" легенда советской космонавтики Алексей Леонов откровенно рассказывает о Юрии Гагарине, о семье, о конструкторе Сергее Королеве, о первом отряде космонавтов и о своей большей мечте.

И поскольку задавать вопросы больше нам не придется, пусть это будут просто ответы, которые оставил нам этот удивительный человек - наш соотечественник, россиянин, который впервые в мире вышел в открытый космос.

"Когда мы готовились к первому полету, каждого из нас спросили: "Ты знаешь всех: уже год работаете вместе. Как думаешь, кто должен первым полететь?". Конечно, каждый думал о себе… Когда попросили назвать второго - после себя - почти все назвали Юрия Гагарина. Но прозвучало также имя Германа Титова, это я отчетливо помню. Время показало, что мы не ошиблись", - вспоминал Алексей Леонов на страницах журнала "Воздушно-космическая сфера".