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Последнее интервью космонавта Алексея Леонова

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Источник изображения: vpk-news.ru

16 октября 2019 года не стало космонавта Алексея Архиповича Леонова.

В своих интервью журналу "Воздушно-космическая сфера" легенда советской космонавтики Алексей Леонов откровенно рассказывает о Юрии Гагарине, о семье, о конструкторе Сергее Королеве, о первом отряде космонавтов и о  своей большей мечте.

И поскольку задавать вопросы больше нам не придется, пусть это будут просто ответы, которые оставил нам этот удивительный человек - наш соотечественник, россиянин, который впервые в мире вышел в открытый космос. 

"Когда мы готовились к первому полету, каждого из нас спросили: "Ты  знаешь всех: уже год работаете вместе. Как думаешь, кто должен первым полететь?". Конечно, каждый думал о себе… Когда попросили назвать второго - после себя -  почти все назвали Юрия Гагарина. Но прозвучало также имя Германа Титова, это я отчетливо помню. Время показало, что мы не ошиблись", - вспоминал Алексей Леонов на страницах журнала "Воздушно-космическая сфера".

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Страны
Россия
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