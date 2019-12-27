Пять войн генерала Гареева

Военный эксперт Антон Лавров — о легендарном полководце, оказавшем большое влияние на развитие Вооруженных сил

Утром 25 декабря на 97-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся советский и российский военачальник, генерал армии Махмут Ахметович Гареев. За более чем 50 лет службы он прошел путь от курсанта военного училища до заместителя начальника Генерального штаба, принял участие в пяти войнах и военных конфликтах, стал крупным теоретиком. Его идеи до сих пор востребованы в Вооруженных силах.

В марте 1941 года в неполные 18 лет Махмут Гареев поступил в Ташкентское военное училище. После выпуска по сокращенной из-за начала войны программе молодым лейтенантом ему пришлось возглавить стрелковый батальон в битве под Москвой. Участвовал Гареев также в боях под Ржевом, сражался в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов в стрелковых и танковых частях. Был несколько раз ранен и контужен. Войну закончил старшим офицером оперативного отдела штаба армии. После победы над гитлеровской Германией успел принять участие в боевых действиях против Японии на Дальнем Востоке.

В 1950 году Махмут Гареев с отличием окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Тогда же началась его научная деятельность, которую он продолжал всю жизнь. В 1959 году военачальник завершил обучение в Военной академии Генштаба Вооруженных сил СССР и продолжил карьеру на высших командных должностях. В 1968 году начальником штаба 28-й армии Белорусского военного округа принимал участие в чехословацких событиях.

В 1970–1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте. Эти годы пришлись на период самых сложных отношений арабской страны с Израилем. Генерал Гареев занимался там организацией и координацией действий авиации, войск ПВО, частей радиоэлектронной борьбы, 5-й эскадры ВМФ, работал с частями египетской армии.

Получив новый боевой опыт, Гареев был назначен начальником штаба Уральского военного округа. С 1974 года он начал службу в Генеральном штабе начальником военно-научного управления. Махмут Ахметович быстро зарекомендовал себя талантливым военным теоретиком. Он стал доктором военных наук, доктором исторических наук, профессором, президентом Академии военных наук, автором нескольких книг и более 250 научных публикаций.

Как верный соратник маршала Николая Огаркова генерал принимал активное участие в разработке и подготовке гигантских стратегических учений "Восток-81" и исследовательских оперативно-стратегических "Дозор-86". Именно на них рождалась новая стратегия управления советской армией в условиях полномасштабных современных войн.

Многие идеи Махмута Гареева предвосхитили современное развитие российских Вооруженных сил. Он был горячим сторонником оснащения войск беспилотниками. В 1980-х годах на вооружение СССР удалось поставить более тысячи разведывательных Ту-141 и Ту-143. В 1990-е годы эти достижения были полностью утрачены, но с 2013 года массовое применение БЛА вновь стало отличительной особенностью российских Сухопутных войск.

В военной реформе министра обороны Сердюкова были использованы идеи Махмута Гареева родом еще из начала 1990-х. Тогда он вместе с маршалом Огарковым пытался модернизировать армию новой России, превратить ее в мобильную эффективную силу, создав экспериментальные армейские корпуса, состоящие из бригад. Хотя от полностью бригадной структуры сейчас отказались, поставленные задачи по мобильности и боеготовности остались приоритетными и на современном этапе военной реформы.

Как никогда современно выглядит и его работа по внедрению военных АСУ. На нынешнем техническом уровне автоматизация управления боевыми действиями на оперативно-тактическом и стратегических уровнях стала одним из ключевых направлений увеличения возможностей российских войск.

Но одной теоретической работой дело не ограничилось. С 1989 по 1991 год, уже после вывода советских войск из Афганистана, генералу Гарееву было поручено возглавить оперативную группу военных советников президента Наджибуллы. В этот период ему вновь иногда приходилось лично руководить боевыми действиями и он опять получил контузию. Именно благодаря помощи советников афганскому правительству удалось продержаться еще несколько лет. Пало оно только после роспуска группы Гареева и полного прекращения поддержки страны вооружением и боеприпасами от Российской Федерации.

Последней военной должностью для Гареева стал пост заместителя начальника Генштаба. Приближаясь к 70-летию, в 1992 году он вышел в отставку, но не завершил научную деятельность. В 1995 году Махмут Ахметович возглавил учрежденную указом президента России Академию военных наук. Там он участвовал в борьбе с фальсификацией истории и очернением Советской армии. В сборниках под его редакцией были опубликованы и введены в научный оборот тысячи архивных документов времен Великой Отечественной войны.

Несмотря на возраст, Махмут Ахметович до последнего оставался на должности главного инспектора Управления инспекторов Министерства обороны РФ. В 2018 году указом Владимира Путина генерал был награжден орденом Александра Невского. Ранее он стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Среди других его высших наград орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степеней, три ордена Красной Звезды.

Учитывая его заслуги перед страной и Вооруженными силами, генерал армии Махмут Ахметович Гареев должен быть похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах со всеми военными почестями.

Антон Лавров — военный эксперт