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В США сравнили АК-47 и М-16

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Издание The National Interest сравнило советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовали в войне во Вьетнаме.

После запуска АК-47 в производство было изготовлено более 75 миллионов единиц этого автомата в разных модификациях, что стало оружейным рекордом. Американское издание отмечает, что АК-47 "сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок" и приобрел репутацию простого и надежного. Его скорострельность составляет до 600 выстрелов в минуту.

Американская М-16 калибра 5,56 миллиметра снаряжалась магазинами на 20 и 30 патронов, всего было выпущено более восьми миллионов экземпляров. Винтовка со скорострельностью до 950 выстрелов в минуту выделялась внешне — треугольный прицел, ручка для переноски сверху и корпус из полимера и алюминиевого сплава.

Автор публикации подчеркивает, что в период войны во Вьетнаме американская винтовка оказалась ненадежной для использования в реальных боевых условиях: оружие могло загрязниться в самый неподходящий момент и перестать работать.

Во время войны во Вьетнаме американский спецназ предпочитал АК-47 своему оружию, наличие советского автомата считалось престижным, пишет The National Interest. Со временем военные США брали АК-47 на боевые действия в качестве трофея. Советское оружие у американцев нередко ставило в тупик, за счет чего они оставались в выигрышном положении: противникам требовалось время, чтобы понять, кто стоит перед ними — союзник или враг.

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