Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два стартовых комплекса для ракет легкого и тяжелого классов семейства "Ангара" построены на космодроме Плесецк за пять лет, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"За пять лет на космодроме Плесецк построены два стартовых комплекса для ракет лёгкого и тяжёлого классов семейства "Ангара", проведена реконструкция стартового комплекса для ракет "Союз-2". С новых стартов, введённых в этом году, проведены первые пуски", - сказал Шойгу.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".