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РИА Новости

Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Четвертый спутник пополнит космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении в 2020 году, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в 2020 году планируется "осуществить запуск четвертого космического аппарата Единой космической системы".

В 2019 году был выполнен запуск третьего космического аппарата "Купол" ЕКС, добавил Шойгу.

Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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2020-й год
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