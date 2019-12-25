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РИА Новости

Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"

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АПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ "Владимир Мономах".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Семь атомных подлодок "Борей", в том числе первая серийная подлодка проекта "Борей-А", будут стоять на вооружении ВМФ РФ к концу следующего года, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2020 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь", - сказал Шойгу на заседании итоговой коллегии Минобороны.

По его словам, в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ будут поставлены 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3".

В настоящее время построены и вошли в состав российского флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Бук-M3
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
955 Борей
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1 комментарий
№1
25.12.2019 04:47
Цитата
Семь атомных подлодок "Борей", в том числе первая серийная подлодка проекта "Борей-А", будут стоять на вооружении ВМФ РФ к концу следующего года, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости походу стремится к "лаврам" Ленты.ру
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