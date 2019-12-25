Шойгу сообщил о вложениях в топливные комплексы на военных аэродромах

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нефтяные компании вложили 18 миллиардов рублей в строительство топливозаправочных комплексов на аэродромах Вооруженных сил РФ, планируют еще 3 миллиарда рублей в 2020 году, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Нефтяными компаниями за собственные средства на аэродромах Вооруженных сил введено в эксплуатацию 12 топливозаправочных комплексов, осуществляется строительство пяти", - сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

По словам министра, общий объем инвестиций нефтяных компаний уже составил 18 миллиардов рублей. "В 2020 году ими будет проинвестировано 3 миллиарда рублей", - сказал Шойгу.