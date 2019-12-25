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РИА Новости

Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы совершили в 2019 году 48 вылетов для военного присутствия в стратегически важных районах, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полётов стратегических ракетоносцев", - сказал он на итоговой коллегии военного ведомства.

Шойгу напомнил, что в этом году впервые прошло совместное патрулирование российских и китайских стратегических бомбардировщиков, а ракетоносцы Ту-160 впервые побывали в ЮАР.

"Кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива… Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане", - добавил министр.

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