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РИА Новости

Иначе победы не видать. Эксперт о словах Путина про российское оружие

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Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин, Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует.

Президент России Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей, сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава государства отметил, что на выставке ему с гордостью докладывали про некоторые образцы техники, что они не уступают лучшим мировым образцам.

Президент подчеркнул, что российская техника должна быть лучше.

"Она должна быть, сколько раз я уже говорил, и представителям промышленности тоже, она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства", – сказал Путин.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, соревнование в военно-технической области давно перешло из количественного русла в качественное.

"Например, эффективность самолета пятого поколения в десятки раз выше, чем самолета четвертого поколения, и в сотни раз, чем самолета третьего поколения. Более того, некоторые задачи могут выполняться только самой современной техникой. Особенно если речь идет о воздушно-космических силах. То же самое можно сказать о системах боевого управления, связи и разведки, от которых зависит эффективность использования вооруженных сил. Поэтому Путин абсолютно прав: здесь нет второго, третьего места в соперничестве. Вы либо опережаете своего противника, либо идете с ним ноздря в ноздрю – в этом случае у вас есть шанс победить за счет военного искусства, организации военного управления. Но если вы отстаете в военно-техническом плане, в качестве вооружений, то вам уже победы не видать", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, в России делается ставка на самые современные виды оружия, и по некоторым направлениям мы лидируем.

"Особенно, если речь идет о таких системах дальнего, среднего и ближнего радиуса, как системы противовоздушной и противоракетной обороны: С-400 и С-500, С-350, "Торы", "Буки", "Вербы" и другие. Здесь мы, безусловно, лидеры. Причем эти системы вооружений хороши не только как средства ведения войны, но и как политико-дипломатические инструменты. Посмотрите, насколько поставки С-400 в Турцию, в Индию или в Китай усилили позиции России, хотя в боевых действиях они участия не принимали. Само присутствие С-400 в Сирии обеспечивает контроль над Восточным Средиземноморьем. Как бы там американцы ни хорохорились, но эта значительная часть Средиземного и, конечно, Черного моря контролируется нашими системами", – отметил эксперт.
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