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РИА Новости

В России начались разработки новых боевых роботов

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Боевой робот "Уран-9"
Боевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. В России начались опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник", заявил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, передает РИА Новости.

Заявление военачальника прозвучало после расширенной коллегии Минобороны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, которая прошла в Национальном центре управления обороной в Москве.

По словам Салюкова, проект "Штурм" предусматривает разработку автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающей их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск.

"Соратником", в свою очередь, ранее назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Теперь на базе этих технологий будет создаваться семейство роботов в интересах российского военного ведомства.

"Внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения несомненно способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою", – отметил Салюков.

Он также заявил, что в текущем году успешно завершены государственные испытания последних двух модификаций защищенных автомобилей семейства "Тайфун-К" – с колесными формулами 4 на 4 и 6 на 6 с боевым модулем с дистанционным управлением.

"В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты (БМП)", – подчеркнул он.

Главком Сухопутных войск также напомнил, что заключены госконтракты на поставку опытно-промышленной партии танка "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг" для проведения их опытной войсковой эксплуатации. Кроме того, на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе и для действий в Арктическом регионе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу привел детали инициативы НАТО "четыре по тридцать", которая может быть использована против национальных интересов России.

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Армата
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