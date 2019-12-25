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Российские зенитчики успешно сбивают дроны террористов в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские средства ПВО, прикрывающие военные объекты в Сирии, сбили в уходящем году более полусотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Только в этом году (средствами ПВО на авиабазе "Хмеймим") были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов реактивных систем залпового огня террористов", - сказал Шойгу.

Как сообщало EADaily, накануне боевики-исламисты предприняли очередную попытку атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии с помощью дронов-камикадзе. 

Также российской ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к авиабазе с юго-восточного направления, из соседней провинции Идлиб.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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