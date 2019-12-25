Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае

Новейший истребитель разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре при выполнении испытательного полета

Российский истребитель пятого поколения Су-57, который 24 декабря разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, планировалось передать ВКС до конца года. Об этом сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Причиной происшествия мог стать отказ системы управления при выполнении испытательного полета. Эта версия в качестве одной из приоритетных рассматривается специальной комиссией, которой предстоит определить, что привело к ЧП. Помочь экспертам в этом должны данные бортовых самописцев и доклад летчика Су-57, который успешно катапультировался и не получил травм. По счастливому стечению обстоятельств не оказалось жертв и разрушений и в месте падения самолета.

Электронный отказ

Как рассказали "Известиям" знакомые с ситуацией источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, в настоящее время рассматриваются две основные версии потери самолета: человеческий фактор и отказ бортовых систем.

Одной из возможных причин ЧП собеседники назвали отказ электро-дистанционной системы управления самолета (ЭДСУ). Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя программного обеспечения.

С помощью ЭДСУ осуществляется управление летательным аппаратом, пояснил "Известиям" Герой России, летчик-испытатель Олег Мутовин.

— В процессе полета ЭДСУ передает управляющие движения летчика или системы автоматического управления с помощью электрических сигналов на органы управления — аэродинамические рули или устройства отклонения вектора тяги. Поэтому на Западе для нее принята аббревиатура FBW — Fly-by-Wire, "управление полетом по проводам". Она начала внедряться в 70-х годах и в настоящее время используется не только на военных самолетах, но на гражданских лайнерах и даже на некоторых типах вертолетов.

По словам эксперта, ЭДСУ имеет множество преимуществ — например, избавляет от необходимости использования жестких тяг между органами управления и рулевыми поверхностями. Это позволяет серьезно экономить в весе и в объеме планера, что особо ценится в авиации. Непосредственно рулевые поверхности отклоняют электроприводы. Использование ЭДСУ позволяет достичь боевым самолетам высокой маневренности и эффективности, а гражданским — улучшить экономичность и производительность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев Источник изображения: iz.ru

— На Су-57 многоступенчатая система защиты от ошибок пилотирования, — рассказал "Известиям" представитель ВПК, знакомый с ситуацией. — Она не позволяет "загнать" самолет на критические режимы полета. За счет бортовых компьютеров и двигателей с изменяемым вектором тяги машину можно вывести из самых сложных ситуаций. Летчику достаточно нажать на кнопку, и система управления вернет машину в горизонтальный полет.

Полный отказ такой системы в настоящее время — большая редкость, отметил Олег Мутовин, так как обычно сигналы управления передаются одновременно по четырем каналам. Отказ одного из них или поступление по нему ложной информации — повод для перезапуска. При отказе двух каналов лучше вернуться на аэродром, подчеркнул эксперт.

При отказе трех каналов летчик должен перейти в режим "Прямая связь", как его называют на боевых самолетах, — пилот управляет машиной вручную. Алгоритм управления становится упрощенным, но полет поддерживается. Опытный пилот выйдет из такой ситуации без проблем, отметил эксперт.

Другой возможной причиной мог стать отказ двигательной автоматики. Эта система регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива.

Полтора часа на спасение

После возникновения аварийной ситуации в 4:14 мск (11:14 по местному времени) пилот истребителя катапультировался. Спустя десять минут к месту падения вылетел дежурный заводской вертолет Ми-8 поисково-спасательной службы. Готовы были присоединиться к поисково-спасательной операции самолет Ан-30 и еще один вертолет с аэродрома Хабаровск, но их помощь не потребовалась. Менее чем через полтора часа после катапультирования летчик-испытатель был доставлен на аэродром Дземги.

Бортовые самописцы обнаружили в тот же день. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщил "Известиям" источник с завода, на самолете было также установлено новое тестовое оборудование, которое передавало разработчикам основные параметры полета и работы бортовых систем в режиме реального времени. Эта информация вместе с данными "черных ящиков" поможет ускорить поиск причины летного происшествия.

Фото: РИА Новости/МЧС РФ Источник изображения: iz.ru

Точные причины происшествия установит комиссия, которая уже приступила к работе. Самолет еще не был официально передан ВКС и оставался в реестре экспериментальной авиации. Поэтому в соответствии с законодательством расследованием занялся Минпромторг России. По сообщению пресс-службы ведомства, возглавит расследование заместитель министра Олег Бочаров. В комиссию, по данным "Известий", войдут также представители Главкомата ВКС, специалисты ОАК, ОКБ Сухого, ЛИИ имени Громова и 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны.

Что ждет серию

Авария российского истребителя пятого поколения впервые привела к потере самолета. В июне 2014 года двигатель одного из прототипов Су-57 загорелся на испытаниях в подмосковном Жуковском. Борт получил серьезные повреждения, но после ремонта его удалось вернуть в программу летных испытаний.

В конце ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что первый серийный истребитель пятого поколения передадут Министерству обороны до конца 2019 года. По данным источников "Известий" в военном ведомстве, именно этот экземпляр — самолет с бортовым номером "01 синий" и заводским № 51001 — и разбился под Комсомольском-на-Амуре. В 2020-м в ВКС должна была поступить еще одна машина этого типа — серьезно нарастить темпы производства самолетов планировалось в последующие годы. Всего же до конца 2027-го по действующим контрактам ВКС должны получить 76 Су-57, которыми будут оснащены три авиационных полка.

При этом происшествие вряд ли скажется на планах по серийному производству истребителя, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Самолет давно отработан, прошел летные испытания и принят на вооружение, — объяснил он "Известиям". — А от аварийной ситуации не застрахована ни одна машина. Можно вспомнить, как на этапе испытаний упал F-22, какие проблемы были у F-35. Это абсолютно рядовая штатная ситуация. Просто будут установлены причины и приняты меры, — заключил Владислав Шурыгин.

Серийное производство Су-57 официально стартовало в мае 2019 года. Первоначально в действующей государственной программе вооружений на 2018–2027 предусматривалась постройка только 16 новейших истребителей. По личному распоряжению Владимира Путина эти планы были радикально пересмотрены в сторону увеличения. Большая серия позволила Министерству обороны договориться с Объединенной авиастроительной корпорацией о снижении цены на новейший и самый дорогой истребитель России на 20%.

Антон Лавров