Оружие для Прибалтики: в США призвали сопротивляться России

США хотят укрепить военный потенциал Прибалтики

Исследовательская служба конгресса США направила в парламент письмо с призывом выделить дополнительную помощь для усиления вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии в целях сопротивления "российской агрессии". В документе Прибалтика названа "надежным и важным союзником США, помогающим поддерживать безопасность и стабильность в Европе".

США должны способствовать усилению вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии для сопротивления "российской агрессии" - с таким письмом исследовательская служба конгресса США обратилась к конгрессменам.

В документе Литва, Латвия и Эстония названы "надежными и важными союзниками США, помогающими поддерживать безопасность и стабильность в Европе". В этой связи аналитики призвали Вашингтон выступить гарантом поддержки Прибалтики, передает RT.

В тексте также упоминается, что с 2014 года в рамках двух программ США потратили $800 млн на закупку оружия для стран Балтии. Кроме того, порядка $150 млн было направлено на усиление обороны союзников от гибридных угроз. Также на обучение военного персонала американская сторона выделила $290 млн.

В октябре нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и главе министерства обороны разработать план действий в ответ на размещение в Литве в 15 км от белорусской границы танкового батальона вооруженных сил США.

Об этом рассказал государственный секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась. Он напомнил, что местом дислокации американских войск является один из крупнейших литовских полигонов - Пабраде. По его словам, Минск не собирается быть сторонним бездейственным наблюдателем в этой ситуации.

"Эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - подчеркнул Зась.

Он добавил, что также озабоченность Минска вызывают масштабные учения НАТО Defender Europe с участием 18 стран, включая Польшу, Литву и Латвию, которые планируется провести весной 2020 года на территории 10 государств, в основном - Восточной Европы.

"Реакция президента на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - пояснил он.

Накануне этого заявления Соединенные Штаты начали развертывание своих войск в Литве в рамках беспрецедентной шестимесячной ротации - шага, предпринимаемого балтийскими странами и НАТО "для сдерживания России".

В Литву по железной дороге прибыло несколько десятков основных боевых танков Пентагона M1 Abrams и бронемашин Bradley. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что размещение около 500 американских военнослужащих доказывает, что военное присутствие США на восточном фланге НАТО "больше не является запретом".

"Прежде всего, это сообщение для Литвы и соседних государств НАТО о том, что союзники вместе с нами. И это также сигнал для России о том, что США "в деле", и это дополнительный элемент сдерживания", - сказал министр.

Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, заявил, что развертывание американских войск было "проявлением приверженности США постоянному сдерживанию на восточном фланге НАТО".

Месяцем ранее стало известно, что в Эстонии располагается секретное американское специальное подразделение, состоящее из бойцов, аналогичных тем, которые захватывали бывшего "террориста №1 в мире" - Усаму бен Ладена. Об этом рассказала эстонская журналистка Анна Пихл, изучающая статьи военного бюджета США.

Просматривая записи отдела общественного контроля министерства обороны США, девушка обнаружила запись: американские партнеры выделят Эстонии $15,7 млн на создание специализированного учебного центра с разнообразными возможностями и оборудованием, в том числе сушилкой для парашютов.

Также на объекте расположены тир, склад оружия и тренировочная площадка.

"Объект обеспечивает необходимые возможности для планирования операций, для хранения и поддержания оружия и оборудования в безопасных условиях, а также для проведения обучения", - говорится в документе правительства США.

В итоге журналистка вышла на американских военных, которые смогли рассказать ей некоторые детали про секретную базу, но не указали ее точное местоположение.

"Мы были здесь постоянно с 2014 года, и наша деятельность требует постоянного расширения существующих объектов", - сказал Кевин Стрингер, полковник армии США, старший офицер спецназа.

Полностью база должна быть достроена в следующем году, при этом эстонские СМИ указывают, что причиной военного усиления США в Эстонии стало вхождение Крыма в состав России.

"Подразделения американского спецназа в Эстонии находятся под командованием руководства специальных операций США в Штутгарте", - добавил Стрингер.

Эстония намерена укреплять оборонное сотрудничество с США, заявлял чуть ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония хочет, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло", - отметил Рейнсалу, встретившись с сенатором США Рональдом Уайденом.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес Москвы в "агрессивном поведении", подчеркивал, что это "разговор в пользу бедных". Он отметил, что активность военной авиации стран НАТО гораздо выше активности российской авиации. Кроме того, российский лидер не преминул подчеркнуть, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Рафаэль Фахрутдинов