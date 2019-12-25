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Деловая газета "Взгляд"

В России начали разработку двух новых боевых роботов

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Источник изображения: Артем Коротаев/ТАСС

В России начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник", – сказал Салюков, передает РИА "Новости".

Он отметил, что введение в войска РТК и развитие теории их боевого применения изменяют порядок и способы решения тактических задач в бою.

Салюков добавил, что в 2019 году с положительными результатами закончились госиспытания последних двух машин семейства "Тайфун-К" с колесными формулами 4 на 4 и 6 на 6. В них также применяется боевой модуль с дистанционным управлением.

В ноябре Салюков сообщал, что робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-К
Проекты
Робот
Тайфун
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