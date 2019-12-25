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Известия.ru

Росморпорт заявил о готовности "Виктора Черномырдина" к передаче заказчику

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче Росморпорту. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ледокол строился на "Адмиралтейских верфях", входящих в "Объединенную судостроительную корпорацию", передает RT.

"Росморпорт ждет приглашения от ОСК на приемку ледокола "Виктор Черномырдин". Судно технически готово, экипаж сформирован", — цитирует сообщение ТАСС.

Телеканал "Звезда" сообщал в начале октября, что "Виктор Черномырдин" отправился на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными.

23 декабря сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует ввести в эксплуатацию три ледокола "Лидер" до 2033 года. Это следует из плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, утвержденного правительством России.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Росатом
Проекты
10510 Лидер
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