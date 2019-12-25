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Известия.ru

Истребители Су-57 запланировали оснастить "Кинжалами" после 2030 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Истребители пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетными комплексами "Кинжал" после 2030 года. Об этом представитель Воздушно-Космических сил (ВКС) сообщил во вторник, 24 декабря, в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

"После 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя для перспективного авиационного комплекса "Кинжал", — цитирует представителя ВКС "РИА Новости".

По его словам, принято решение к 2028 году перевооружить три авиационных полка на Су-57, которые планируется в дальнейшем рассматривать совместно с беспилотником "Охотник", уточняет RT.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил 8 ноября, что до конца года ВКС РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, пишет "Федеральное агентство новостей".

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА". Машина может развивать скорость до 2600 км/ч. В августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

О начале серийного производства Су-57 стало известно 17 июля.

"Кинжал" — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для боевого поражения целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе "Авиадартс" в рамках Армейских международных игр под эгидой Минобороны в августе 2019 года.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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