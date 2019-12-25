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Известия.ru

Военный политолог оценил экспортные перспективы Су-57

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Авиакатастрофа с российским истребителем пятого поколения Су-57 не должна отразиться на его экспортном потенциале, заявил "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Не думаю, что этот инцидент серьезно отразится на нашем военно-техническом сотрудничестве. Напомню, что самолетом Су-57 сейчас интересуются Китай, Индия, Алжир, Вьетнам и даже член НАТО — Турция", — сказал эксперт.

В то же время он допустил, что из-за аварии первую партию Су-57 могут не успеть поставить в войска до конца года, как планировалось ранее.

Михайлов напомнил, что аварии случаются и с другими флагманами военного авиастроения. "Так, хваленый американский F-35 уже попадал в аварии не менее сами раз, в том числе в ходе испытательных полетов", — добавил специалист.

Кроме того, авария произошла на этапе испытаний, в ходе которых всегда возможны незапланированные проблемы, заключил военный политолог.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали. "Черные ящики" разбившегося истребителя обнаружены на месте крушения в удовлетворительном состоянии, сообщает "Газета.ру". По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор.

Ранее, 18 ноября, глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35 и пятого поколения Су-57.

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