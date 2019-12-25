Патрушев: РФ обладает современным оружием, расходуя минимум средств

Россия сегодня обладает современным оружием и способна эффективно решать любые задачи в области обороны и безопасности. Такое заявление после прошедшей в Национальном центре управления обороной расширенной коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, мы обладаем современным оружием, которым научились пользоваться и делать это эффективно. "Расходуя при этом минимальное количество средств", - подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что в начале этого века и в 90-х годах прошлого, наоборот, у России были очень серьезные проблемы с обороной. "Сегодня же мы полностью уверены, что все задачи, поставленные в области обороны и безопасности, будут решены. И сделано это будет эффективно", - подчеркнул секретарь Совбеза России.

Ранее сегодня в ходе коллегии военного ведомства президент Владимир Путин заявил, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, так, по его словам, гиперзвуковых ракет ни у кого кроме нас нет.

Иван Петров