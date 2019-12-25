С оружием будущего: Путин рассказал о ядерной триаде

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

На сегодняшний день в ядерной триаде России доля современных вооружений составляет 82%, заявил Владимир Путин. Он обратил внимание, что в армию продолжают поступать перспективные виды вооружений. При этом ранее глава государства отмечал, что в целом в российской армии 68% современных вооружений, и призывал довести этот показатель до 70%.

Доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Ядерной триадой в России называют стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

Главнокомандующий подчеркнул, что в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

По словам главы государства, это оружие будущего, которое способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

"Авангард" - это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По информации из открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область), он испытывался с 2004 года и может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, при этом маневрируя по курсу и высоте.

Впервые об этом оружии рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. На коллегии российского Минобороны в конце прошлого года президент отметил, что серийное производство "Авангардов" уже началось.

Путин подчеркнул, что это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в 2019 году, помимо "Авангарда" глава государства также отметил множество качественных и системных изменений, которые произошли за это время. По мнению президента, важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, речь идет о внедрении новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации.

В прошлом году глава государства говорил, что необходимо сокращать время принятия решений во всех звеньях ВС.

"Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами", - констатировал он. Путин также отметил, что действовавшие ранее образцы вооружений и техники Воздушно-космических сил, ВМФ и других видов и родов войск последовательно заменяются на современные.

В начале текущего месяца на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что после обновления действующего парка Дальней авиации и создания новых самолетов в стране значительно усилился воздушный компонент ядерной триады.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - обратил внимание министр.

Как рассказал глава оборонного ведомства, министерство и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих самолетов. Кроме того, были подписаны документы о создании перспективных образцов техники по государственной программе вооружения. "При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность. Наибольшая ее часть приходится на сервисные контракты. В результате проделанной работы размер задолженности прошлых лет сокращен наполовину", - уточнил Шойгу.

Что касается современного оружия и техники в армии в целом, на сегодняшний день его доля составляет 68%, говорил в середине ноября президент на заседании Совета безопасности России.

"При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед", - отметил он. Путин тогда призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Днем ранее во время вручения вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, присужденных посмертно, глава государства заявил, что Россия будет и дальше совершенствовать свое передовое оружие. Путин подчеркнул, что каждый из погибших внес "незаменимый вклад в укрепление российского государства".

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие", - заверил он.

Лидия Мисник