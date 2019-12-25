Сначала начинаем строить "СП-2", потом думаем о своих трубоукладчиках. О заявлении главы ОСК

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В связи с тем, что швейцарская компания Allseas вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря после американских угроз, в России вдруг началось обсуждение вопроса о собственных трубоукладчиках. Речь идёт о заявлении, сделанном главой Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым по поводу возможных планов и сроков строительства судна-трубоукладчика в Российской Федерации.

Сами эти размышления заставляют задуматься, почему никому из заинтересованных лиц раньше не приходило в голову то, что западное давление может помешать реализации "Северного потока-2" и что на этот случай нужно иметь собственное оборудование и собственный "профильный" флот для воплощения проекта?

В итоге всё идёт по закону жанра: сначала начали строить, теперь вдруг озаботились отсутствием собственных судов, способных укладывать трубы по дну моря.

Алексей Рахманов в эфире ТК "Россия 24":

Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать всё. У нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом к строительству такого судна.

По словам Рахманова, 1,5-2 года может занять этап проектирования, ещё 3-4 года – строительство судна-трубоукладчика.

Рахманов отметил, что проект такого рода в России будет (если будет) реализовываться "с нуля", а потому "в меньшие сроки не уложимся".

Глава ОСК добавил, что на сегодняшний день в мире, насколько ему известно, свободных судов-трубоукладчиков нет.

Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после решения швейцарской компании покинуть акваторию строительства "СП-2" заявил, что Россия газопровод всё равно достроит. На данный момент остаётся проложить около 125 км трубы в районе Дании.