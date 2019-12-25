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Военно-промышленный курьер

Калининградские танкисты учатся воевать по-сирийски

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Источник изображения: vpk-news.ru

А на соседних полигонах Балтийского флота проходят масштабные боевые стрельбы гранатометчиков по мишеням, имитирующим бронетехнику.

На базе одной из войсковых частей армейского корпуса БФ танкисты провели занятия по вождению техники и выполнению стрельб. В ходе одиночной боевой подготовки свое профессиональное мастерство повысили более 100 военнослужащих. К занятиям было привлечено около 30 танков модификации Т-72Б3.

Особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов. В частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Тем временем на полигонах по соседству масштабными боевыми стрельбами завершается месячный сбор гранатометчиков из соединений и воинских частей армейского корпуса и морской пехоты БФ. Огонь ведется по статическим и динамическим мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику. Половина стрельб проходит в ночное время суток.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
БФ
Военные учения
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