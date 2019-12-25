Росгвардия создаст электронную базу данных всего гражданского оружия

Уникальную информационную базу создают в Росгвардии, а точнее - в подразделениях государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. То есть там, где контролируется оборот гражданского оружия и деятельность частных охранных организаций (раньше они назывались ЧОПами).

О чем вообще идет речь? Впервые создадут единый электронный банк данных, где будут собраны в оцифрованном виде все сведения о гражданском оружии, находящимся на руках у населения. Речь идет о более 6 миллионах единиц оружия.

Будет отслежена история каждого ствола - от момента его изготовления на заводе до продажи и адреса его нового хозяина

Будет отслежена история каждого ствола - от момента его изготовления на заводе до продажи в специализированном магазине. Кто, кому и когда его продавал, дарил, сдавал в аренду. Был ли этот ствол утерян или украден, обнаружен полицией или сдан в полицию за ненадобностью и затем перепродан за комиссию. Куда он переезжал на постоянное хранение, по какому адресу был зарегистрирован и перерегистрирован.

Кстати, коллеги из правоохранительных органов тоже фиксируют уже в с своих базах данных, использовали ли это конкретное оружие в каком-либо преступлении или бытовом конфликте, находится ли в специальном хранилище для проведения дальнейших экспертиз или же утилизировано, о чем есть запись в протоколе. Понятно, будут храниться и данные о всех владельцах этого ружья, карабина или пистолета.

В общем, достаточно ввести номер конкретного ружья - и его судьба высветится на экране.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал "Российской газете" , что ведомство уже создает электронную систему контроля за оборотом гражданского огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Она будет создана на базе отечественных технологий и сможет оперативно обрабатывать огромные массивы информации. Подобная информация будет аккумулирована и про все частные охранные организации - их состав и численность, лицензии, охраняемые объекты, вооружение, имеющиеся нарушения. Кстати, подобный банк данных о частных охранных структурах не имеет аналогов в мире.

По словам Валерия Грибакина, цифровизация нужна не только для контроля, но и для быстрого и качественного оказания услуг гражданам - как владельцам оружия, так и частным охранникам.

Услуг, которые можно получить по интернету, уже 25. Это получение различных справок, регистрация оружия, уведомления о месте хранения и перемещении стволов, лицензирование частной охранной и детективной деятельности. Людям уже не надо по любому поводу приходить в подразделение лицензионно-разрешительной работы.

По факту холодное оружие вообще не регистрируется - нет такой записи ни в карточке разрешения на оружие, ни в охотничьем билете

Выстаивать в очередях только для того, чтобы что-то спросить или уточнить. Экономятся время, деньги, нервы.

Подробно создание такой уникальной единой электронной базы обсудили на заседании Координационного совета по вопросам совершенствования механизма учета оружия и контроля за его оборотом на территории России, на котором председательствовал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев. В Координационный совет входят представители органов исполнительной власти, общественных организаций, спортивных федераций.

По сути, Росгвардия участвует в национальных проектах по реализации в 2019-2021 годах мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Вообще же в России есть что занести в электронное досье. У нас всего 4,34 миллиона владельцев огнестрельного гражданского оружия, на руках которых 6,6 миллиона зарегистрированных стреляющих единиц.

Рейтинг вооружения распределяется так: 4,4 миллиона - гладкоствольных охотничьих ружей, 909 тысяч - травматических пистолетов, 886 тысяч - нарезных стволов.

С холодным оружием сложнее. По факту оно вообще не регистрируется - нет такой записи ни в карточке разрешения на оружие, ни в охотничьем билете.

Вот определение законом самого понятия "холодное оружие": "Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения". К холодному оружию по закону относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими и т.д.

И вот лазейка: к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, - перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п., конструктивно сходные с холодным оружием.

Цитата

Виктор Золотов, директор Росгвардии, генерал армии:

"Контроль за оборотом оружия - одна из важнейших задач, возложенных на Росгвардию. И в этих вопросах мелочей не бывает, поскольку речь идет о безопасности нашей страны и каждого конкретного гражданина."

Михаил Фалалеев