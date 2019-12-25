Войти
Интерфакс-АВН

Алтайская бригада перевооружена на ракетные комплексы "Бук-М3"

298
0
0
ЗРК "Бук-М3"
ЗРК "Бук-М3".
Источник изображения: rg.ru

Первые боевые стрельбы запланированы на 2020 год

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная бригада, дислоцированная на Алтае, в следующем году проведёт первые боевые стрельбы из комплексов "Бук-М3", сообщил во вторник начальник штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) Алексей Подивилов.

"Соединение в уходящем году перевооружено на новейшие комплексы "Бук-М3". В следующем году после переобучения в профильном учебном центре Минобороны России расчёты проведут первые боевые стрельбы из новых комплексов на полигоне в Астраханской области", - сообщил Подивилов журналистам после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "в течение года проведено около 60 мероприятий оперативной подготовки, в том числе по плану центральных органов военного управления".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
Похожие новости
10.07.2019
Террористов запрут в Афганистане
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
20.11.2017
Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
11.01.2016
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
28.12.2015
От армии-2015 к армии-2016
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?