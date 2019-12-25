Алтайская бригада перевооружена на ракетные комплексы "Бук-М3"

Первые боевые стрельбы запланированы на 2020 год

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная бригада, дислоцированная на Алтае, в следующем году проведёт первые боевые стрельбы из комплексов "Бук-М3", сообщил во вторник начальник штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) Алексей Подивилов.

"Соединение в уходящем году перевооружено на новейшие комплексы "Бук-М3". В следующем году после переобучения в профильном учебном центре Минобороны России расчёты проведут первые боевые стрельбы из новых комплексов на полигоне в Астраханской области", - сообщил Подивилов журналистам после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "в течение года проведено около 60 мероприятий оперативной подготовки, в том числе по плану центральных органов военного управления".