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Известия.ru

Путин заявил о необходимости мониторить развертывание РСМД в Европе и АТР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Необходимо вести мониторинг развертывания США ракет средней и меньшей дальности в первую очередь в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

"В этом году США фактически разрушили договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира", — цитирует его "РИА Новости".

Ранее 22 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ России.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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