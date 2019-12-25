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Военное обозрение

На Украине возобновили действие скандального контракта по БТР-4Е

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские СМИ сообщают о том, что госкомпания "Укроборонпром" возобновила действие контракта на закупку для нужд ВСУ 45 БТР-4Е. Речь идёт о контракте, с которым на Украине был связан грандиозный скандал. Изначально в контракте прописывались 48 бронетранспортёров.

Как ранее в новостных сводках сообщало "Военное обозрение", ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения" закупало для создания бронетехники не соответствующую по ряду параметров сталь. В итоге выяснилось, что вместо стали украинского производства для создания БТР-4Е закупалась зарубежная сталь по весьма запутанной схеме. В ходе разбирательства удалось установить, что сталь была не украинская, а финская, причём шла она через польскую фирму-"прокладку".

Через некоторое время оказалось, что субподрядчик, в лице которого выступил Лозовский завод, провалил заказ, изготовив вместо 48 корпусов бронетранспортёров менее половины – 20 единиц.

Теперь, как сообщается, реализация контракта на Украине возобновлена. Утверждается, что военная приёмка подписала акты на передачу ВСУ 12-ти БТР-4Е. Эти машины направлены в 92-ю омб ВСУ. В сообщении заявлено, что "осталось передать" 33 бронетранспортёра. Эти бронемашины, если верить сводкам, пойдут в украинскую армию до наступления осени 2020 года.

Украинские репортёры пишут о том, что возобновление реализации контракта "поддержит харьковское производство". Дело в том, что на харьковском предприятии (им.Морозова) в течение нескольких месяцев не выплачивалась зарплата, оборудование простаивало вследствие того, что поставщик услуг отключил электроэнергию: цеха, по словам самих рабочих, больше напоминали "холодильные камеры".

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Страны
Польша
Украина
Финляндия
Компании
КБМ
Укроборонпром
ХКБМ Морозова
Проекты
2020-й год
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