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ТАСС

Россия планирует передать Таджикистану через два года С-300

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Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

По словам министра обороны Сергей Шойгу, активно развивается военная и социальная инфраструктура российских военных баз за рубежом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия через два года, после подготовки специалистов, может передать военному ведомству Таджикистана зенитную ракетную систему С-300. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам министра, активно развивается военная и социальная инфраструктура российских военных баз за рубежом. В этом году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытное боевое дежурство зенитный ракетный дивизион С-300ПС с российскими расчетами.

"Данная система может быть передана через два года Вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов", - сказал министр. Он также уточнил, что Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам оставались главными партнерами для России в сфере военно-технического сотрудничества в 2019 году. В течение года продолжалось укрепление отношений со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

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