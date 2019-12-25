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Известия.ru

Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура

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Источник изображения: Фото: facebook.com/Роскосмос

Ракета "Протон-М" с российским метеоспутником "Электро-Л" на борту стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вел сайт корпорации "Роскосмос".

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космического аппарата должно произойти в 15:12 мск. Выведение спутника на расчетную орбиту намечено на 21:40 мск.

21 декабря ракету доставили на космодром и разместили на стартовой установке.

Космический аппарат "Электро-Л" № 3 входит в состав одноименной гидрометеорологической космической системы. Она обеспечивает данными Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другие ведомства.

Ранее, 18 декабря, в НПО имени Лавочкина рассказали, что перенос запуска ракеты "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками был вызван проблемами с системой управления ракеты-носителя, а не неполадками в разгонном блоке "Фрегат".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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