Военный бюджет России в 2020 году упадет на девятое место в мире

По словам министра обороны Сергея Шойгу, падение связано с ежегодным ростом военных бюджетов США и других стран

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военный бюджет Российской Федерации в 2020 году упадет на девятое место в мире, в то время как в 2019 году он находился на восьмом месте, а годом ранее - на седьмом. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом", - сообщил Шойгу.

При этом министр отметил, что набранные темпы перевооружения войск сохраняются, продолжается создания современной военной инфраструктуры, а также решаются вопросы социальной защищенности военнослужащих.

Министр подчеркнул, что это обусловлено тем, что в количественном выражении военный бюджет РФ остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Падение же на девятое место связано с ежегодным ростом военных бюджетов США и других стран.