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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу заявил о 40 крупных антироссийских учениях НАТО в год

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Ежегодно в Европе проводится до 40 крупных учений НАТО антироссийской направленности, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что в 2020 году военный бюджет США превосходит российский в 16 раз.

"Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз", – сказал Шойгу.

Министр добавил, что уже к 2022 году будет возможна реализация антироссийской военной программы НАТО "четыре по тридцать". Речь идет о том, что альянс намерен иметь в 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

"На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%", – сказал Шойгу.

По оценке Минобороны, добавил министр, "полная реализация концепции "четыре по тридцать" возможна уже к 2022 году". При этом, заметил Шойгу, готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия "предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов".

По его словам, НАТО увеличила и интенсивность разведки у российских границ.

"По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% – морской", – сказал Шойгу.

Министр добавил, что американские радиолокационные станции в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 километров.

"В Прибалтике развернуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 километров", – констатировал Шойгу.

Накануне командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов заявил, что активность сил НАТО у границ России выросла, а начальник Генштаба Валерий Герасимов на прошлой неделе заявлял, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту.


Сергей Гурьянов

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