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ТАСС

Все бригады Сухопутных войск России перевооружены на комплексы "Искандер"

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Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, вооруженные силы получили 624 танка и боевые бронированные машины, 143 новых самолета и вертолета, 13 космических аппаратов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все ракетные бригады Сухопутных войск полностью перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер", - сообщил Шойгу.

Всего, по словам министра, вооруженные силы получили 624 танка и боевые бронированные машины, 143 новых самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подлодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Также войска получили более 10 тысяч единиц средств современной техники связи.

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