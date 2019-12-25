Путин сообщил, что Россия разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон"

РФ будет идти впереди других стран в развитии армии за счет "минимизации воровства и разгильдяйства", отметил глава государства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии военного ведомства.

"У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал Путин.

По его словам, впервые в истории сложилась уникальная ситуация в области стратегического баланса - Россия впервые оказалась впереди США в области разработки новейших вооружений.

"Атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации - Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас - Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация - догоняют нас", - подчеркнул президент.

Ранее о разработке наземной версии гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" не заявлялось.

О ракете "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию сообщил, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 М и сможет поражать на дальности более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

В конце 2018 года источник в ОПК сообщал ТАСС, что с начала испытаний "Циркона" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены более 10 пусков.

Предполагается, что носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 8 ноября сообщил о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск". До этого президент сообщил, что в перспективе этими гиперзвуковыми ракетами может быть оснащен корвет "Гремящий".

Минимизация воровства и разгильдяйства

Развитие российских вооруженных сил должно идти за счет интеллекта и лучшей организации работы, а также минимизации разгильдяйства, подчеркнул глава государства. Он отметил, что, хотя Россия тратит на оборону гораздо меньше денег, чем некоторые другие страны, она не собирается понижать свою боеготовность. Путин напомнил, что на одном из предыдущих заседаний коллегии он уже говорил о конкурентных преимуществах РФ в сфере сохранения обороноспособности страны.

"За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди. Я дословно тогда сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году", - обратился Путин к военным.