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ТАСС

Путин ознакомился с современными образцами вооружения и техники

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НЦУО
Атриум НЦУО.
Источник изображения: i-korotchenko.livejournal.com

Российский президент осмотрел выставку в Национальном центре управления обороной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ осмотрел выставку, на которой были представлены современные образцы вооружения и техники.

На выставке президента сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который рассказал Путину о некоторых образцах вооружения.

Главе государства показали комплекс средств автоматизации минометной (артиллерийской) батареи, комплекс "Адъютант", безэкипажный боевой модуль "Эпоха", ручной комплекс борьбы с беспилотниками "Гарпун-2М", багги российского производства, беспилотник "Феникс", надувную аэролодку "Пиранья" и современные бронежилеты "Топаз", "Тактика", "Калан".

Также президенту продемонстрировали находки экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая прошла с августа по сентябрь этого года на Земле Франца-Иосифа. Путину рассказали, что в ходе экспедиции были открыты пять новых географических объектов, уточнена максимальная глубина Баренцева моря (634 м). Обнаружена одна из главных находок - нарты первопроходцев. "На данный момент в мире известно о существовании еще двух экземпляров, находка будет передана в национальный парк "Русская Арктика" в Архангельске", - рассказали президенту.

Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали проморолик широкоформатного фильма о первопроходцах.

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Страны
Россия
Продукция
Эпоха БМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
865 Пиранья
Piranha
Арктика
БПЛА
СФ
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