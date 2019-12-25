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ТАСС

Путин: Россия опережает всех по вооружениям

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Коллегия Минобороны РФ
Коллегия Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент заявил, что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что ни СССР, ни Россия никогда "не стремились создавать угрозы для других стран". Так, по словам Путина, Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. "На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал президент.

Он отметил, что в РФ в войсках стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, лазерные боевые комплексы "Пересвет" и ракеты "Калибр". Началось также оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард". "У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал Путин.

"Есть и другие средства, о них меньше говорят, но они есть, они поступают в войска и работают", - заключил президент.

Он отметил, что, хотя Россия тратит на оборону гораздо меньше денег, чем некоторые другие страны, она не собирается понижать свою боеготовность. Путин напомнил, что на одном из предыдущих заседаний коллегии он уже говорил о конкурентных преимуществах РФ в сфере сохранения обороноспособности страны.

"За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди. Я дословно тогда сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году", - обратился Путин к военным.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) - обновлена информация по тексту.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
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