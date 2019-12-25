Войти
ТАСС

Путин: нужно продолжить сбалансированное развитие системы социальных гарантий для военных

275
0
0
Ввод в эксплуатацию служебного жилья для семей военнослужащих
Ввод в эксплуатацию служебного жилья для семей военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Президент добавил, что в течение трех лет будет ежегодно индексироваться денежное довольствие военнослужащих

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить сбалансированное развитие системы социальных гарантий для военнослужащих.

"Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, от этого прямо будет зависеть эффективность нашей общей работы по развитию Вооруженных сил", - сказал он на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент отметил, что в течение трех лет будет ежегодно индексироваться денежное довольствие военнослужащих, эти средства предусмотрены федеральным бюджетом. В 2020 году довольствие будет увеличено на 3%, в 2021-2022 годах - на 4%. Вырастут также военные пенсии.

Путин добавил, что будет продолжена выплата жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% нуждающихся в жилье военнослужащих. По его словам, с 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей. "В ближайшие три года будет направлено еще около 113 млрд рублей", - отметил глава государства. По его словам, продолжится также развитие накопительной ипотечной системы для военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.11.2019
"Важное дело": Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
12.03.2018
"Дивизия будущего"
15.01.2015
Пятилетка - в планах Шойгу
29.12.2014
Рогозин: атомные подводные крейсеры класса "Борей" станут гарантом российской безопасности
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
27.08.2012
Рогозин: Россию не защитят вооружения Запада, генералам надо поменьше ездить по выставкам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?