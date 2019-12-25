Путин: нужно продолжить сбалансированное развитие системы социальных гарантий для военных

Президент добавил, что в течение трех лет будет ежегодно индексироваться денежное довольствие военнослужащих

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить сбалансированное развитие системы социальных гарантий для военнослужащих.

"Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, от этого прямо будет зависеть эффективность нашей общей работы по развитию Вооруженных сил", - сказал он на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент отметил, что в течение трех лет будет ежегодно индексироваться денежное довольствие военнослужащих, эти средства предусмотрены федеральным бюджетом. В 2020 году довольствие будет увеличено на 3%, в 2021-2022 годах - на 4%. Вырастут также военные пенсии.

Путин добавил, что будет продолжена выплата жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% нуждающихся в жилье военнослужащих. По его словам, с 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей. "В ближайшие три года будет направлено еще около 113 млрд рублей", - отметил глава государства. По его словам, продолжится также развитие накопительной ипотечной системы для военных.