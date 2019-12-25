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Деловая газета "Взгляд"

ОСК назвала число передаваемых в 2019 году Минобороны кораблей

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Президент ОСК Алексей Рахманов
Президент ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает до конца года передать Минобороны 14 новых и модернизированных судов, заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

"На сегодняшний день стройка всех кораблей сдаточной программы этого года – у нас 10 строящихся и четыре на модернизации – закончена целиком. Государственные испытания закончены на подавляющем большинстве из них", – передает ТАСС слова Рахманова в эфире "Россия 24".

По словам Рахманова, сейчас на кораблях идет либо стадия устранения замечаний, либо финишная отделка.

"Очень надеемся, что такими ударными темпами до конца года мы сможем поднять флаги или по крайней мере подписать приемочные акты в отношении 99,9% кораблей и судов", – отметил глава ОСК.

Напомним, 16 декабря гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев заявил, что построенные на предприятии фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" должны быть переданы ВМФ в районе новогодних праздников.



Дмитрий Зубарев

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Гремящий
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