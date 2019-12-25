Китай призвал к "правильному решению" по вопросу американской ПРО в Корее

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к "правильному решению" по поводу присутствия элементов противоракетной обороны США на Корейском полуострове. Это прозвучало во время двустороннего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Лидер КНР на встрече в Пекине напомнил о батареях THAAD, расположенных в центральной части Южной Кореи. Ранее Китай заявлял, что эта система может использоваться для наблюдения за его военными. Мун Чже Ин в свою очередь сообщил Си Цзиньпину, что позиция Республики Корея "неизменна", и что он поддерживает присутствие противоракетной обороны США на полуострове.

Примечательно, что Мун предлагал приостановить развертывание THAAD во время своей президентской кампании 2017 года, но затем неожиданно изменил своё мнение после вступления в должность президента страны.

Появление THAAD на полуострове вызвало критику со стороны России и Китая. Москва также выражает повышенную озабоченность по поводу возможного размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азии.

Кроме того, запланировано строительство комплексов Aegis Ashore в Японии. Принципиальное политическое отличие от THAAD в Южной Корее состоит в том, что Токио сам планирует управлять своей частью ПРО, хотя та и будет основана на американских технологиях.