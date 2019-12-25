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Известия.ru

Шойгу назвал сроки передачи Таджикистану системы С-300

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Россия через два года после подготовки специалистов может передать военному ведомству Таджикистана зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 24 декабря, на заседании расширенной коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина.

Как отметил министр, военная и социальная инфраструктура российских военных баз за рубежом активно развивается. В этом году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытное боевое дежурство зенитный ракетный дивизион С-300ПС, отмечает ТАСС.

Эта система может быть передана Таджикистану после завершения обучения их специалистов, уточнил Шойгу. По его словам, главными партнерами для России в сфере военно-технического сотрудничества в 2019 году оставались Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам.

Ранее во вторник президент заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России составляет 82%. Путин также указал на активное внедрение в ВС России роботизированных комплексов и беспилотных аппаратов.

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