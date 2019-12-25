В Крыму танковые экипажи начали подготовку к "АрМИ-2020"

Военнослужащие бригады береговой обороны начали во вторник, 24 декабря, подготовку к "АрМИ-2020" в Крыму. Отборочный этап для танкистов, инженеров, снайперов и медиков стартовал на полигоне "Ангарский".

Танковые экипажи первыми вступили в борьбу за путевку. Т-72Б3 вывели на маршрут с классическими препятствиями "Танкового биатлона" — косогорами и рвами, уточняет телеканал "Звезда".

Наводчики-операторы соревнуются в точности стрельбы по движущимся мишеням.

Всего 500 военнослужащих участвуют в отборочных этапах "АрМИ-2020" на Черноморском флоте.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что развертывание боевых лазеров "Пересвет" завершено.