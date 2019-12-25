Путин сообщил о разработке ракет "Циркон" наземного базирования

Россия ведет работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского и наземного базирования. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

Работы идут по плану, отметил он. Разработки ведутся и по другим системам, в том числе по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон". Также ведутся работы по глобальной дальности крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", отметил он, сообщает "РИА Новости".

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более тысячи километров. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

Ранее, во вторник, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении разворачивания боевых лазеров "Пересвет". По словам министра, с 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.