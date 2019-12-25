Путин заявил об увеличении военных пенсий в 2020 году

В ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих будет направлено 113 млрд рублей, средства пойдут на рост военных пенсий и социальные гарантии военных. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, федеральным бюджетом предусмотрена ежегодная индексация денежного довольствия военных. В 2020 году индексация ожидается на 3%, в 2021-–2022 — на 4%.

"Одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. Одновременно увеличатся и военные пенсии", — цитирует главу государства "РИА Новости". Как добавил Путин, планируется продолжение выдачи жилищных субсидий. Их хотят получить более 70% нуждающихся в жилье военных, добавил президент.

Продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, добавил президент.

В апреле сообщалось, что Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров будут созданы специальные эскроу-счета.