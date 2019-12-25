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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу отчитался о сбитых в Сирии вражеских целях

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Боевые машины 72В6-4 зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С" (слева) и 99А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2" из состава российской группировки в Сирии, находящиеся на боевой позиции на аэродроме Хмеймим. 20.0
Боевые машины 72В6-4 зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С" (слева) и 99А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2" из состава российской группировки в Сирии, находящиеся на боевой позиции на аэродроме Хмеймим. 20.04.2018.
Источник изображения: ecoross1.livejournal.com

Российские военные с начала года сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина.

"Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов", – сказал министр, передает РИА "Новости".

Он добавил, что сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов. При этом были уничтожены 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников. Сирийские ПВО, по его словам, сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников при каждом ударе.

Министр добавил, что на аэродроме Хмеймим уже введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации, а в Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса.

Шойгу также отметил, что "авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем два-три полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований". Он напомнил, что в период 2015-2017 годов "при проведении операции наша авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки".

Ранее Шойгу заявил, что две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ, необходимо направить на закупку вооружений. Министр отметил, что предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
БПЛА
Гособоронзаказ
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