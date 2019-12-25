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Деловая газета "Взгляд"

Экипажи Су-57 провели стрельбы из нового вооружения в Сирии

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: vk.com/mil

Экипажи истребителя Су-57 испытали в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента России Владимира Путина.

"В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57", – сообщил министр обороны, передает ТАСС.

Также Шойгу сказал, что российская армия протестировала еще 43 образца нового оружия в Сирии. К марту было протестировано 316 образцов нового оружия, всего в стране испытали 359 образцов, отметил министр, сообщает РИА "Новости".

В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.

Во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Иноходец БЛА
Ми-28Н
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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