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Деловая газета "Взгляд"

Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", – подчеркнул президент в ходе заседания коллегии Минобороны, передает РИА "Новости".

Путин добавил, что в войсках стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал", комплексы "Пересвет", началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом "Авангард".

Ранее в ходе заседания коллегии Путин сообщил, что Россия разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования.

В сентябре сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн заявили, что в США нет системы ПРО, которая защитила бы от российского гиперзвукового оружия.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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