Все армейское руководство России получило боевой опыт

Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина заявил, что все командующие военных округов в России имеют боевой опыт.

"Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск", – доложил Шойгу, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что высокая боеготовность российской армии гарантирует мир и безопасность страны.

"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России", – отметил президент, сообщает РИА "Новости".

По мнению Путина, высокая боеготовность очень важна. Он напомнил, что высокая напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, а у границ России растет инфраструктура НАТО.

Ранее в ходе заседания коллегии Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России завершено развертывание лазерных комплексов "Пересвет", также подошла к концу масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер".

Алексей Дегтярев