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Известия.ru

Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров "Пересвет"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров "Пересвет" завершено. Об этом глава военного ведомства рассказал во вторник, 24 декабря, на расширенной коллегии Минобороны.

"С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН (Ракетных войск стратегического назначения. — Ред.)", — цитирует министра "РИА Новости".

О том, что боевые лазерные установки были доставлены в места дислокации, в Минобороны сообщили еще в феврале. Информация о комплексах в основном засекречена, однако эксперты полагают, что они выполняют задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

"Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — отмечал в беседе с "РИА Новости" военный эксперт Виктор Мураховский.

Президент России Владимир Путин анонсировал поступление боевых лазерных комплексов в войска 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По итогам голосования на сайте Минобороны он получил название "Пересвет".

В мае 2019 года глава государства заявил, что боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке будет определять лазерное оружие.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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