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Российская газета

Путин рассказал об оружии будущего в РВСН

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Источник изображения: rg.ru

Оружие будущего начало поступать в РВСН, это комплексы "Авангард". Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии в Национальном центре управления обороны.


"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82 процента. В РВСН начинает поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Это оружие будущего", - заявил Верховный главнокомандующий.

Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего - за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации.

Удалось улучшить характеристики и повысить возможности системы управления Вооруженными силами, констатировал глава государства. Идет замена техники на современные образцы, в том числе, основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, заметил Владимир Путин. Войска отрабатывают тактически сложные, нестандартные задачи в ходе маневров, учений и внезапных проверок.

Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии, гарантируя сохранение мира и стабильности в этой стране. А благодаря качественно возросшим возможностям Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества: с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана, с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-китайского и Японского морей, привел примеры президент.


Кира Латухина Фото: Константин Завражин

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