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Российская газета

Путин призвал делать вооружение лучшим в мире

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Источник изображения: rg.ru

Чтобы побеждать, военная техника должна быть лучше мировых образцов, заявил президент на расширенной коллегии Минобороны.


"Общий анализ состояния Вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны гарантировать безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и риски", - заявил Верховный главнокомандующий. "Не спадает напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, вблизи наших границ расширяется военная инфраструктура НАТО", - пояснил он.

"Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями - имею в виду не только слом США ДРСМД под абсолютно надуманным безосновательным предлогом. Вашингтон создал и неопределенность в отношении своего участия в договоре "по открытому небу". Неясны и перспективы договора о СНВ. Все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы ПРО США", - отметил Владимир Путин.

Президент призвал в 2020 году сосредоточиться на четырех задачах. Первая: в конце 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 процентов. По ряду видов и родов войск показатель достигнут, а вот по сухопутным войскам еще предстоит поработать.

"Наша задача - не разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий, - подчеркнул глава государства и привел пример: - Сегодня на выставке некоторые докладывали с гордостью - такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть - сколько раз я уже говорил - всегда лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов". "Это не игра в шахматы, где нас иногда может устраивать ничья, это военная организация государства" - указал он.

Вторая задача: в следующем году завершается подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы. И надо учесть и оценить изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по совершенствованию Вооруженных сил.

Третья задача возникла в связи с действиями США, которые разрушили ДРСМД. Необходим мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира, в первую очередь в Европе и АТР. "Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, но пока процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы - перевооружение частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "ЯРС", а морских ядерных сил-на подводные ракетоносцы класса "Борей-А", - заметил Путин. - Будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных эффективно обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников".

И наконец, четвертая задача - в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки вырабатывать более эффективные способы применения войсковых частей и подразделений и положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учебы.


Кира Латухина

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