Войти
Российская газета

ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской

264
0
0
Источник изображения: U.S. Navy / Wikipedia

Исполнительному директору фирмы, являющейся авторизованным поставщиком ВМС США, предъявлено обвинение в мошенничестве. Как выяснилось, экипировка, которой фирма снабжала военных, была изготовлена в Китае.

Эта компания является официальным поставщиком с 2003 года, пишет Stars&Stripes. Согласно требованиям властей, экипировка должна была быть изготовлена в США и Гонконге: этот административный район Китая включен в список подходящих производителей. Однако выяснилось, что закупленные товары были изготовлены в других регионах Китая. По закону, если подрядчик хочет поставлять продукцию, сделанную не там, где требуется, он должен официально уведомить об этом заказчика.

Однако при закупке экипировки в 2014 году - в частности, бронежилетов и шлемов - это сделано не было. В прайс-листе было указано, что произведены они в Гонконге. В 2017 году исполнительный директор фирмы уточнил, что продукция была изготовлена уже в американском штате Вирджиния. Однако прокурорская проверка показала, что по обозначенному адресу находится пустырь.

Затем были проверены фотографии экипировки, которые подрядчик предоставил в закупочной документации. Оказалось, что изображения шлемов были изменены в графическом редакторе. Оригинальную картинку шлема нашли на сайте Alibaba. Аналогичный результат оказался и с фотографиями бронежилета.

Таможенные документы подтвердили, что с 2015 по 2017 год подрядчик получил 14 партий грузов от той самой фирмы, которая предлагала купить экипировку на Alibaba.

Прокурорская проверка показала, что с 2015 года по июль 2019 сумма закупок этой экипировки американскими военными составила 640 тысяч долларов США. Предприимчивый исполнительный директор фирмы сейчас находится под домашним арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
22.03.2019
Тип 99 против M1A2X: тайваньские Abrams не изменят баланс сил в регионе
21.03.2019
В США строится первый в мире "экзафлопсный" суперкомпьютер
01.02.2016
Боевой космический истребитель — лучший способ залезть в военный бюджет США
26.04.2012
Гасят огни «Салюта»
25.04.2012
Вашингтон обвинил Пекин
21.09.2009
Метеоспутник "Метеор-М" успешно выведен на целевую орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?